"Rossi tiene ese algo que Márquez nunca tendrá": un clásico de MotoGP se queda con Valentino

Carlo Pernat, mítico representante italiano, ha situado al 'Doctor' por delante del ilerdense dado el calado que tuvo en la competición.

Con el Mundial de MotoGP llegando a su recta final y con Marc Márquez cada vez más cerca de levantar su décima corona y así superar a Valentino Rossi en títulos, el debate sobre quién es mejor se ha acrecentado.

Sobre ello le preguntaron a Carlo Pernat en una entrevista en 'Moto.it', y el mítico representante italiano se quedó con su compatriota.

¿Por qué? Por ese "algo" especial: "Valentino forma parte de esas personas que no son solo campeones o personajes, son algo más. Tienen ese algo más que Márquez nunca tendrá".

"Márquez tiene carisma en la moto, faltaría más. Campeón de verdad, fenómeno con F mayúscula, pero ese algo más no lo tiene", añadió.

Para Carlo Pernat, la clave puede estar en el impacto que tuvo el italiano en la categoría en términos de audiencia y seguimiento: "Todo el público femenino llegó por Valentino".