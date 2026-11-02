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"Valentino forma parte de esas personas que..."

"Rossi tiene ese algo que Márquez nunca tendrá": un clásico de MotoGP se queda con Valentino

Carlo Pernat, mítico representante italiano, ha situado al 'Doctor' por delante del ilerdense dado el calado que tuvo en la competición.

Valentino Rossi y Marc Márquez Valentino Rossi y Marc MárquezGetty

Con el Mundial de MotoGP llegando a su recta final y con Marc Márquez cada vez más cerca de levantar su décima corona y así superar a Valentino Rossi en títulos, el debate sobre quién es mejor se ha acrecentado.

Sobre ello le preguntaron a Carlo Pernat en una entrevista en 'Moto.it', y el mítico representante italiano se quedó con su compatriota.

¿Por qué? Por ese "algo" especial: "Valentino forma parte de esas personas que no son solo campeones o personajes, son algo más. Tienen ese algo más que Márquez nunca tendrá".

"Márquez tiene carisma en la moto, faltaría más. Campeón de verdad, fenómeno con F mayúscula, pero ese algo más no lo tiene", añadió.

Para Carlo Pernat, la clave puede estar en el impacto que tuvo el italiano en la categoría en términos de audiencia y seguimiento: "Todo el público femenino llegó por Valentino".

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