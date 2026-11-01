Pesimismo de Aston Martin con las opciones de Fernando Alonso en México: "Vamos muy justos..."

Pedro de La Rosa se suma a los lamentos del asturiano tras el abandono de la clasificación del sábado y avisa de que hay riesgo de que se pueda repetir en carrera.

Se ha instalado un clima de desolación en la atmosfera de Aston Martin tras la debacle en la clasificación del Gran Premio de México. Las expectativas eran altas para poder tener una posición de salida digna para poder pescar puntos en la carrera de este domingo.

Pese a la primera buena vuelta de Fernando Alonso en 'Q1', el coche dijo basta tras sufrir problemas en el sistema de refrigeración del motor. La unidad de potencia de Honda vuelve a dejar muchas dudas en cuanto a su fiabilidad y el Autódromo Hermanos Rodríguez es un escenario muy exigente en este aspecto dado la altitud.

La frustración del asturiano la definió como indescriptible y puede que en carrera pueda ser peor. El embajador de la marca británica, Pedro de la Rosa, ha explicado que la situación con el motor japonés es más delicada de lo que parece. Las opciones de remontada son prácticamente nulas.

"Será muy difícil, porque vamos muy justos en la refrigeración del motor y saliendo de tan atrás tendrás aire sucio continuo, y no podremos ir muy cerca del coche de delante", ha explicado el expiloto de Fórmula 1 en 'Dazn'.

De este modo, las probabilidades de un buen resultado bajan drásticamente. Los problemas de velocidad punta sumado a la cantidad de aire sucio va a impedir que el Aston progrese. Al cuadro de Silverstone se le escapa otra gran oportunidad para sumar y las oportunidades se agotan teniendo en cuenta las citas que restan.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido