Siete años del crimen de Dana Leonte: su novio se sienta en el banquillo acusado de matarla y descuartizarla

Los detalles Arranca el juicio contra Sergio Ruiz, quien primero hizo creer que Dana se había ido por su propio pie y luego llegó a defender su inocencia frente a nuestras cámaras. El fiscal pide 17 años para él.

Siete años después del crimen de Dana Leonte, su novio Sergio se sentará en el banquillo. Está acusado de matarla, descuartizarla y respartir sus restos por diferentes zonas. Primero hizo creer que se había ido por su propio pie y luego llegó a defender su inocencia frente a nuestras cámaras. El fiscal pide 17 años para él.

Dana Leonte desapareció el 12 de junio de 2019. Vivía en el municipio malagueño de Arenas con su pareja, Sergio Ruiz, y la hija de ambos. En ese momento, comenzaron las batidas y una búsqueda incansable de su familia.

No obstante, Sergio insistía en que se había ido por su propio pie, que había huído a Rumanía —su país de origen— por una deuda: "Le ha presionado el prestamista mucho, por eso se ha ido", aseguraba por entonces.

De hecho, el hermano de Dana no se creía esa versión. "Ella no se va así de golpe; le gusta pelear, no irse así", sostenía Florín Leonte días después de la desaparición, durante una conexión con 'Espejo Público'.

Además, Dana ya había denunciado a Sergio previamente por otro episodio de violencia machista. Las sospechas empezaron a centrarse en él, aunque insistía en su inocencia.

Nueve días después de perderle la pista, los investigadores encontraron un fémur de la víctima: "Sé lo que vosotros sabéis, que se ha encontrado un hueso, que es de Dana", explicaba su hermano.

Finalmente, Sergio fue detenido por el asesinato de Dana. En su casa encontraron restos de sangre, y en los siguientes días, más partes del cuerpo de la joven, el presunto asesino la había descuartizado.

Sergio salió en libertad provisional en 2020, tras pagar una fianza de 8.000 euros. Ahora que comienza el juicio por el asesinato de Dana Leonte, la físcalía pide para él 17 años de prisión.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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