Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón de MotoGP esta semana y superar a Valentino Rossi

El piloto de Ducati levantará su décima corona si suma 30 puntos más que Jorge Martín y ocho más que Marco Bezzecchi en Losail.

A falta de tres grandes premios (Qatar, Portugal y Valencia) para que concluya la presente temporada de MotoGP y con 111 puntos, Marc Márquez tiene en su mano ganar su décimo campeonato, el octavo en la categoría reina.

El ilerdense llegará a Losail con 44 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 67 sobre Marco Bezzecchi.

La gesta del '93' toma más envergadura teniendo en cuenta que tras el GP de Italia, disputado el pasado 1 de mayo en Mugello, salió a 102 puntos del entonces líder, el italiano de Aprilia.

Ahora, doce grandes premios, siete victorias y cinco plenos después, superar en títulos a Valentino Rossi está más cerca que nunca.

Para ello Marc debería sumar en Qatar 30 puntos más que Martín (355) y ocho más que Bezzecchi (332).

Es decir, el de San Sebastián de los Reyes, que no pudo correr en Malasia, solo necesita sumar ocho puntos para evitar el título de Márquez.

Eso sí, el de Ducati, por el momento, no quiere lanzar las campanas al vuelo: "Estamos cerca, pero el trabajo no ha terminado. No quiero caer en la trampa, empezando aquí en los micros, de darlo por hecho. No, quiero seguir con la misma mentalidad porque, insisto, quedan pocas carrera pero muchos momentos, hay que seguir muy concentrado".