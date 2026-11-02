"No es una amenaza, en realidad"
Carlos Alcaraz entierra cualquier prejuicio sobre Rafa Jódar
El murciano ha destacado que el madrileño es "un chico muy humilde, una gran persona" después de que Rafa haya recibido críticas en los últimos meses por algunas actitudes en pista.
"No es una amenaza, en realidad": así de contundente se ha mostrado Carlos Alcaraz en la rueda de prensa previa al Masters 1000 de París cuando le han mencionado el nombre de Rafa Jódar.
El número 3 del mundo, flamante ganador en Viena este domingo, ha destacado los registros que está rompiendo su compatriota en su primer año en la ATP.
"Es increíble lo que está haciendo en su primer año en el circuito. Ha batido un récord por el número de días que ha necesitado para pasar del top-100 al top-10", ha arrancado.
Seguidamente, Alcaraz ha enterrado cualquier prejuicio que existe en torno a Jódar, sobre todo tras las últimas críticas que ha recibido por algunos comportamientos en pista.
"Es fantástico que esté ahí arriba. Estoy muy contento por él. Es un chico muy humilde, una gran persona, que viaja con su padre como entrenador y está consiguiendo grandes cosas. Se merece estar donde está", ha señalado.
"Evidentemente, es fantástico tener compañía española en el top-10. A todos nos gusta su tenis porque cada vez que le veo jugar es un privilegio, una alegría", ha añadido.
Por último, Carlitos ha mostrado su deseo por jugar pronto contra Rafa: "Me haría ilusión enfrentarme algún día a él, aunque todavía no hemos jugado juntos. Sí hemos coincidido entrenando en los torneos. Por ahora está ahí y, de cara al futuro, será un jugador al que habrá que tener muy en cuenta".