Jódar-Fils, cuartos de final del Masters 1.000 de Canadá: nuevo horario y dónde ver en TV

El encuentro entre el español y el francés se terminó retrasando por el protocolo lluvias y tiene nuevo horario para este martes.

Estaba pensado que Rafa Jódar y Arthur Fils se disputaran un puesto en semifinales del Masters 1.000 de Canadá esta pasada madrugada. Sin embargo, la lluvia tenía otros planes. El encuentro se vio aplazado por las precipitaciones y ha generado algo de desconcierto en la planificación del torneo.

Rafa ya sufrió una circunstancia parecida en pasado ATP 500 de Wasington precisamente en la final, que se terminó jugando el lunes en lugar del domingo. Aún así, en una situación que parecía que podía dejar fuera al de Leganés de Montreal (por descanso), ha terminado resultando en una nueva reinvindicación del nivel de Rafa.

Ante Fils buscará sus primeras semifinales de un Masters 1.000 en un año en el que Jódar está asombrando al mundo. No se recuerda una irrupción parecida en el tenis profesional. No hay que olvidar que en marzo no era ni profesional y que cinco meses después de 12º en el ranking mundial.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Rafa Jódar y Arthur Fils de este martes 11 de agosto se disputará a las 20:00 hora española. El encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Canadá se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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