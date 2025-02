El pistoletazo de salida de la parrilla de MotoGP en Tailandia sin Jorge Martín

Apenas quedan tres semanas para el inicio de MotoGP 2025 y los pilotos y escuderías preparan su puesta a punto para arrancar la competición de la mejor manera posible. Ducati es el conjunto que parte como favorito para llevarse el título de campeón pero el resto de equipos ha mostrado su ambición de destronar a la marca italiana del liderato.

Jorge Martín, campeón de la categoría reina la temporada pasada, no ha podido asistir a la presentación conjunta que han formado todos los pilotos oficiales de esta temporada. La caída que el madrileño ha sufrido el pasado miércoles durante los entrenamientos en Sepang han causado que el español esté en rehabilitación para comenzar el primer gran premio en plenas condiciones físicas.

Sin embargo, Jorge Martín ha querido dedicar algunas palabras a través de un vídeo que la organización disponía para la ocasión y ha lamentado no estar en un acto lleno de emotividad. El madrileño ha sido claro a la hora de hablar sobre su no asistencia a la inauguración del campeonato. "Es una pena no estar ahí, me estoy recuperando lo antes posible", ha señalado el excampeón del mundo.

Por otra parte, Ducati ha sido el último equipo en mostrar sus valoraciones sobre la nueva temporada. Marc Márquez ha sido el piloto más aclamado durante la presentación y para el piloto ilerdense Tailandia es un país especial. "Estoy muy contento de ser parte de este momento histórico. Tengo muy buenos recuerdos de Tailandia porque aquí celebré mi octavo título", ha recalcado Márquez en sus declaraciones.

Una foto incompleta

Tras las entrevistas realizadas a todos los pilotos, llegó el momento del cuadro final. Una imagen donde la no aparición de Martín ha marcado el acto en Tailandia, pero que el piloto madrileño intentará estar presente en la imagen del podio al término de la próxima campaña. A pesar de que Ducati es el conjunto con más posibilidades de quedar campeón, la experiencia de Martín será clave para el éxito de Aprilia en el futuro.