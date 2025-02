¿Quién o qué fue el responsable del accidente de Jorge Martín en los test de Sepang?

Jorge Martín enmudeció a todos en los test de este miércoles. El piloto madrileño tuvo una grave caída en la quinta vuelta de rodaje y le ha supuesto abandonar las jornadas de test que se están realizando en el circuito de Sepang en Malasia.

Las consecuencias del accidente se hicieron públicas después. Fracturas en el quinto metacarpiano de la mano derecha y en el tercer, cuarto y quinto metatarsiano del pie izquierdo. Definitivamente, 'Martinator' pasará por el quirófano.

El 'CEO' de Aprilia, Massimo Rivola, ha valorado el siniestro de su flamante fichaje y le libera de cualquier responsabilidad: "El accidente es inexplicable, porque los neumáticos estaban en la temperatura correcta. Lo que puedo decir es que Jorge no cometió ningún error, y que la moto no tuvo ningún problema".

"Algo no estaba bien, y los datos revelan que no era ni de él, ni de la moto", ha apuntado Rivola tras la primera jornada de test. De esta manera, estrecha el cerco de la responsabilidad en la marca de neumáticos: "Lo único que he pedido a Michelin es el historial de la goma en cuestión".

El dirigente de Aprilia se ha aventurado a establecer una fecha de regreso: "Diría que seguramente, Jorge volverá a subirse a la moto en la primera carrera, pero no me extrañaría que él quisiera volver ya en el test de Tailandia" (12 al 13 de febrero). Aunque primero deberá pasar exitosamente la operación a la que se debe someter.