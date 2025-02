"¿Me ha ganado Marc?": el pique de Alex Márquez con su hermano en los test de Sepang

Los test de Sepang de MotoGP han echado el cierre. Las Ducati, al frente y Yamaha asomando. Y los hermanos Márquez, Alex y Marc, son los que han conseguido los mejores tiempos. En la jornada de viernes fue el de Gresini el que acabó en cabeza, muy pendiente de los tiempos de su hermano y excompañero.

"Creo que todos se lo han dejado todo. El que diga que no miente. Cuando estaba yendo al box, dije: 'Uff, ¿me habrá ganado Marc? ¿Por una décima? ¿por medio segundo? ¿le habré metido yo?'. Estaba ahí muy apretado, las cuentas no me cuadraban. Luego, ya cuando lo hemos visto en el box bien... estoy contento. Es sólo un test, pero siempre tener ritmo y ser constantes es bueno", ha expresado en 'Motorsport' Alex.

Ha salido muy contento de esta primera parte de la pretemporada: "Los tres días hemos ido muy bien y sólidos, sobre todo, los dos primeros, bien y este último, muy bien. Entonces, acabar bien el tercer día, probando algunas cositas por la mañana y no perdiendo el rumbo es importante, sobre todo el feeling que tengo encima de la moto".

"Cuando pido de hacer un intento a una vuelta y la moto responde y te permite hacer el error y te lo perdona, eso es importante, que parece que lleve un año conduciendo esta moto y que la tenga por la mano. Eso es cuando una moto es buena. Y lo dije en Montmeló, al final, lo hice con la GP23... luego salí con ésta y ya bajé el tiempo. Eso es cuando una moto es buena. Y ya cuando tú la tienes por la mano es cuando tú le puedes extraer el cien por cien", dice para cerrar Márquez.

La decisión de Ducati sobre el motor

Parece que Ducati se quedará con el motor de 2024 y no montará el nuevo. Lo que dará a Gresini un punto extra al tener igualdad con las motos oficiales. Y si Alex mantiene este nivel, no se le puede descartar en la lucha en lo más alto de la tabla.