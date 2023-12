Una semana después de los test de Valencia en los que Marc Márquez dejó alucinados a todos con Gresini (Ducati), algunos pilotos siguen analizando lo ocurrido y colocando al ocho veces campeón del mundo como uno de los grandes favoritos de la parrilla la temporada que viene.

"No lo vi en pista, pero vi los datos y vi que nadie hacía la curva ocho como la hacía él. Así que... ya se puede ver que él es más rápido que nosotros en varios sitios, más que todos los pilotos de Ducati", ha dicho Enea Bastianini.

"Hace la curva ocho realmente rápido, parece que no frenara. Es increíble cómo lo maneja, pilota la moto en un espacio muy pequeño", detalló Bastianini.

No sintió "presión" al ver a Marc en la Ducati: "No es algo que me presionara. Pero cuando vi que mis sensaciones eran buenas y que había resuelto algunos problemas, me dio curiosidad ver lo que estaba haciendo Marc".

"Su 'time attack' ha demostrado lo rápido que ha ido desde el principio ",ha sentenciado.

Está claro que todos en la parrilla de MotoGP están muy pendientes de Márquez. Porque si ya ha deslumbrado en su primer día con la Gresini, qué no será capaz de hacer cuando se adapte del todo a su nueva moto. Tras las vacaciones, la parrilla volverá a vigilar de cerca a la nueva estrella de Ducati. Incluso los pilotos oficiales de la marca, que pilotarán una moto superior.