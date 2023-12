En la última prueba del año de MotoGP, con Jorge Martín remontando desde atrás, se fue al suelo al tocarse con Marc Márquez. Después, el piloto de Honda entendió lo que había ocurrido. "Se estaba jugando el mundial...", dijo Marc a los medios y también directamente a Martín.

El piloto de Pramac, en su visita a 'El Hormiguero', lanzó el elogio definitivo a Marc y volvió a pedirle disculpas por la caída. "Fue un momento complicado. Me sentí fatal porque era su última carrera con Honda y ninguno de los dos queríamos eso", dijo el madrileño.

"En cuanto le vi me fui hacia él y me sorprendió su actitud porque me dijo: '¡Tranquilo, yo hubiese hecho lo mismo!' Peleando por un Mundial, yo iba a todo o nada. Ya lo había dicho, o ganaba o me caía", contó el subcampeón de MotoGP 2023.

Y le lanzó el elogio definitivo: "Marc es el mejor de la historia, yo quería un casco suyo y lo cambiamos a los dos días. Hay buen rollo".

"Obsesionado" con ganar

Reconoce Martín que la presión del título le llevó a estar "borde" con su equipo: "Lo pasé peor de Tailandia a Qatar porque estaba obsesionado con ganar y muy borde con mi equipo, no estaba disfrutando".

"Ha sido un año complicado, no empecé como esperaba, pero luego cogí ritmo. Cuando veía que algo no iba bien, me ponía muy tenso", dice el piloto madrileño.