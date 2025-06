Un piloto del equipo de Valentino Rossi saca las uñas: "¿Acosta? Que se concentre en KTM"

Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46, dice que no está "interesado" en lo que haga Pedro Acosta con su futuro: "Soy yo el que estoy en este súper equipo".

A Pedro Acosta se le ha relacionado con varios equipos de la parrilla de MotoGP. El que más ha sonado ha sido el de Valentino Rossi, el VR46, que llevan la Ducati. La moto que todos quieren. Pero hay un piloto que saca las uñas para evitar que el joven murciano le arrebate su asiento: Fabio Di Giannantonio.

Pedro no estaba contento en KTM. Pero la situación ha podido cambiar este fin de semana en Assen. Por primera vez en todo lo que llevamos de 2025 pudo competir por el podio contra un Pecco Bagnaia que finalmente le derrotó. Por detrás, otra KTM, la de Maverick Viñales. Una muy buena señal.

Y sobre esos rumores con el VR46 ha reaccionado muy contundente Fabio Di Giannantonio, que dijo este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos que no estaba interesado en lo que le ocurriera a Pedro Acosta.

"Yo estoy en Ducati, con mi súper equipo, y estoy contento, así que no me interesa lo que haga Pedro", apuntó el italiano en palabras que recoge 'Motosan'.

Le recomienda que se "concentre" en lo que está ocurriendo en KTM: "Me sabe mal por su equipo, porque no está bien hablar tanto de otra marca. No sé qué ambiente hay en su box. Quizá debería concentrarse en el suyo, porque hay muchos pilotos con KTM que lo están haciendo bien".

Di Giannantonio defiende así su puesto en el equipo de Rossi. Porque sabe que podría estar en peligro. Está por detrás en el mundial de Franco Morbidelli... y si el VR46 tuviera que prescindir de un piloto podría ser su puesto. Por lo que Fabio ha sacado las uñas contra Acosta.