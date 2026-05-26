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Vuelve en Mugello

El mensaje con el que Marc Márquez confirma su regreso tras pasar por el quirófano

Ducati y Marc Márquez confirman que el piloto volverá a competir en el Gran Premio de Italia, en Mugello.

Marc MárquezMarc MárquezMarc Márquez Instagram

Vuelve Marc Márquez, vuelve el campeón. Estará en el Gran Premio de Italia, en Mugello, a la espera de que los médicos de MotoGP den su visto bueno definitivo.

"Nos vemos en Mugello", escribió Marc en una publicación acompañada de varias fotos durante su proceso de recuperación.

Esto escribió el equipo Ducati en sus redes sociales: "Tras un chequeo médico positivo, Marc viajará a Mugello mañana. Está programada una evaluación final en pista el jueves para obtener la autorización de aptitud para competir en el Gran Premio de Italia".

Marc no estuvo presente en el Gran Premio de Catalunya tras una doble operación: fue intervenido del hombro para retirarle un tornillo que le estaba tocando el nervio. Asimismo, también fue intervenido del pie después de su caída.

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