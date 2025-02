Pedro Acosta, el espejo en el que se mira Bastianini: "Intentaré ver lo..."

Enea Bastianini sigue adaptándose a su nueva moto en KTM en la pretemporada de MotoGP. En su segunda jornada de entrenamientos en Sepang, el italiano ha continuado trabajando para encontrar sinergias con la RC16, algo que todavía no se ha logrado. "Esta mañana me ha costado mucho, tengo que ser sincero, no encontraba el equilibrio adecuado", comentó.

Bastianini finalizó en la 17ª posición de la tabla, con un 1:58.532, a ocho milésimas de Maverick Viñales y a 1,3 segundos de Franco Morbidelli, referencia de la jornada de jueves.

El italiano tiene claro que para adaptarse a KTM necesita aprender de los demás pilotos, sobre todo, de Pedro Acosta que es el que ha quedado más cercano en la clasificación. "En mi 'time attack' cometí un error en la curva 13, y perdí 2 ó 3 décimas. Pero sigo estando a unas 4 décimas de Pedro. Así que esta noche intentaré ver lo que hace para entenderlo. Lo que es seguro es que los cambios que hacía en Ducati no funcionan aquí", ha comentado en 'Motorsport'.

El piloto KTM comparó la RC16 con la moto del año pasado, en Ducati: "Esperaba algo mejor, pero hay que decir que ya después del test de Barcelona sabía que tendría que seguir adaptándome a la moto. Como dije ayer, es muy diferente. Tiene otros puntos fuertes y cuando pongo neumáticos nuevos todavía no puedo expresarme al 100%. Con las gomas usadas, en cambio, estoy en línea con los demás pilotos de KTM. Pero tenemos mucho trabajo por hacer para entender qué funciona mejor".

Sin embargo, también sacó aspectos positivos de la moto: "Definitivamente, me gusta mucho la frenada. Es muy agradable frenar con esta moto, pero sólo cuando eres realmente bueno. Si no, es muy difícil. Y cuanto más fuerzas la parte delantera, más se queda ahí. Y para mí esto es algo nuevo, porque con la otra moto no era así, era más difícil".