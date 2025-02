El pupilo de Rossi ya amenaza a las Ducati oficiales de Márquez y Bagnaia: "Si vamos tan bien como en estos tests..."

La otra Ducati de última generación, la que lleva Franco Morbidelli en el VR46, es la que ha marcado el mejor tiempo en los test de este jueves en Sepang. Un claro aviso para Marc Márquez y Pecco Bagnaia, los dos pilotos con las Ducati oficiales. El pupilo de Valentino Rossi podría ser un serio enemigo en el mundial de MotoGP.

Ya ganó Jorge Martín el año pasado con una satélite. Por lo que descartar a Morbidelli es muy atrevido. El italiano se ha mostrado encantado tras quedarse en lo más alto de la tabla de tiempos.

"Me siento muy bien, es innegable. Es lo que tanto el equipo como yo esperábamos, y es el comienzo que un equipo como éste se merece. Hemos empezado de la mejor manera: ayer terminamos quintos, pero siendo muy rápidos, y eso es lo más importante. E incluso hoy, a pesar del gran trabajo que hemos hecho para recuperar lo que me faltó el año pasado, he conseguido hacer una gran vuelta en seco, que es lo que me sigue faltando con la Ducati. Todo es muy positivo y es un gran comienzo", dice en 'Motorsport'.

"Siempre me divierto encima de la moto, eso es lo que me gusta, pilotarla. Como siempre he dicho en el pasado, especialmente durante mis años en Yamaha, incluso el peor día sobre la moto es mejor que el mejor día en la vida normal. Obviamente, estoy contento de seguir adelante, porque estos no son los peores días, al contrario", dice el pupilo de Valentino.

El objetivo es entender esa Ducati de última generación. Y el siguiente paso es hacer el 'time attack', es decir' encontrar el mejor tiempo sobre en la moto.

"Intentaremos seguir trabajando de la misma manera, porque está yendo bien. También intentaremos hacer dos buenos 'time attack' y ver cómo va. Si va tan bien como hoy, seguiremos intentando mejorar, porque nunca es suficiente. También intentaremos aprender más cosas, continuando este camino que hemos iniciado de forma fantástica", sentencia Franco.