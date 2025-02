Acosta confía en KTM: "No estamos tan mal, hemos dado un paso adelante"

En el segundo día de test en Sepang, KTM y Pedro Acosta terminaron con optimismo a pesar de un inicio complicado.

La mañana empezó mal para el piloto murciano que sufrió una caída, nada más comenzar. "Llegué a la curva 5 y me caí, pero no había nada en los datos que explicara la caída. Esa caída ha complicado mucho las cosas, incluso la puerta del box no se abría". Unas primeras horas que definió Acosta como "caóticas", en declaraciones recogidas 'Motorsport'.

No obstante, en el cómputo global del segundo día de test, las sensaciones fueron positivas para el 'Tiburón de Mazarrón' que se recompuso del mal inicio. Tras una sesión matinal donde no le salían las cosas, por la tarde consiguió remontar para alcanzar una séptima posición en la tabla de tiempos.

Pedro Acosta registró un tiempo de 1:57.805 con el que se quedó a apenas 595 milésimas del 1:57.210 de Franco Morbidelli, que lidero la clasificación. Todo un éxito en comparación a como había empezado el día.

A pesar de la crisis económica que arrastra la marca desde el invierno, la percepción general sobre la RC16 no es negativa. Pese a los problemas de la primera jornada de test, son positivos con la moto. Dejando fuera de la ecuación a Ducati, Acosta afirmó que están mejor que sus rivales en cuanto a orden jerárquico en la categoría de MotoGP: "Creo que estamos mejor que las demás marcas. No estamos tan mal y creo que hemos dado un paso adelante. Lo suyo no era caerse, porque eso ha hecho que perdamos mucho tiempo".