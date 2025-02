Las palabras del compañero de Martín sobre su caída: "Extraña, no me apetece dar una opinión..."

El compañero de Jorge Martín, sobre la caída: "Extraña, difícil dar una opinión y no me apetece..."

El miércoles, el actual campeón de MotoGP, Jorge Martín, tuvo que abandonar los test de pretemporada en Sepang tras sufrir una caída que le produjo una fractura en la mano derecha y varias fracturas en el pie izquierdo. Con el piloto español fuera de los test, Aprilia tiene que seguir desarrollando la moto con su otro piloto principal, Marco Bezzecchi, junto a Lorenzo Savadori, que sustituyó al español.

En cuanto a la caída de Jorge Martín, su compañero en Aprilia, Bezzecchi comentó en 'GPOne': "Acabo de ver el video, pero no he mirado los datos porque ya tenía los míos en los que reflexionar. Es una caída extraña, sin duda, pero como no estoy encima de la moto es difícil dar una opinión y no me apetece comentarla".

Además, afirmó no haber contactado con Jorge Martín tras el accidente: "Personalmente no. Le mandamos un video ayer, pero por mi parte no tengo ganas de molestarlo. Él estaba ahí con su papá y hoy tiene un largo viaje que afrontar. Y luego me molestaría que alguien me escribiera quién sabe qué y por eso preferí no molestarlo. Ya le escribiré después para saber cómo está".

En el segundo días de test, ya sin Martín, el italiano se mostró positivo con la moto: "Hoy hemos dado un par de pasos más. Estoy más contento que ayer porque he conseguido tener más confianza sobre la moto. He empezado a frenar bien, a entrar en las curvas con confianza, la moto me da un buen feedback. Todavía estamos probando muchas cosas, pero no me quejo".

Unos test, donde el campeón de MotoGP no estará presente y que implica más precisión por parte del piloto italiano: "Es una pena no tener a Jorge, porque los dos daríamos comentarios sobre la misma moto, habría sido importante para mí como para Aprilia. Podría haber entendido cómo se habría sentido él. Pero tengo a Lorenzo, que me ha dado una mano. Es más bien una decepción general. Tendré que ser más precios y lo más detallado posible para los técnicos entiendan qué es mejor y qué es peor".

Una moto que para Marco tiene varias fortalezas y algunas mejoras: "La frenada con el tren delantero es muy buena. Todavía me cuesta con el neumático nuevo porque es muy reactivo, pero con el tren delantero no tengo problemas. La aerodinámica también es buena. Han funcionado muy bien en esos aspectos. Tenemos que implementar la electrónica y mi forma de utilizar el acelerador". En todo caso, deberán seguir desarrollándose y poniéndose a tono para la temporada de MotoGP, sin la ayuda del campeón, Jorge Martín.