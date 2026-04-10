El padre de Lorenzo avisa con Márquez: "No está recuperado, pero cuando vuelva..."

Chicho Lorenzo ha ofrecido sus percepciones sobre este inicio de competición, que ha dejado muchos temas a comentar, especialmente sobre los pilotos españoles como Marc, Acosta, Martín...

Este inicio de temporada de MotoGPestá dejando mucho que analizar en la categoría reina. Desde el positivo regreso de Jorge Martín hasta las buenas sensaciones de Pedro Acosta en su tercer año en la competición. Sobre todo ello ha hablado Chicho Lorenzo.

"Puede ganar el campeonato Martín y que se vaya con el número uno", expresaba el padre de Jorge Lorenzo, quien ve con posibilidades al madrileño de llevarse el título. Una circunstancia que ha llamado la atención del comentarista: "Contentísimo por mi parte, me gustaría saber qué es lo que ha hecho para volver con esa fuerza. Voy a escribirle a ver que me cuente. Ahí tiene que haber un secreto y espero conocerlo".

Sobre Acosta también tuvo buenas palabras. Comentó que este 2026 se "está consolidando" en la competición y que "tarde o temprano", llegarán los frutos de su esfuerzo: "El chaval se lo está ganando a pulso. A ver si KTM también le ayuda, le da un poquito, pero viendo donde están las otras KTM es complicado".

Y para finalizar, explicó su punto de vista sobre el accidentado inicio de Marc Márquez: "En la primera carrera lo vi muy preocupado. No es por el resultado, sino por su rendimiento, por su estado físico. Para nada está recuperado y le está costando coger ritmo".

Sin embargo, Chicho Lorenzo no descarta al catalán, que sigue demostrando que continúa en la batalla por los podios: "A pesar de eso cuidado con él... Cuando se recupere en unos meses volverá a hacer lo mismo que en 2025. Sin duda".