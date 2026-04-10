¿Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Alexander Bublik en Montecarlo? Horario y dónde ver en TV

El número uno del mundo se medirá ante el tenista kazajo, número 11 del ranking ATP, en la pista central Rainier III este viernes en busca del pase a las semifinales del torneo monegasco.

Carlos Alcaraz ya tiene rival para la ronda de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El tenista kazajo Alexander Bublik, número 11 del ranking ATP, se medirá ante el número uno del mundo este viernes 10 de abril a las 15:00 hora española.

Tras superar a Sebastián Báez (6-1, 6-3) y Tomás Martín Etcheverry (6-1, 4-6, 6-3) en las rondas previas, Alcaraz encarrila las últimas fases del torneo con un buen rendimiento. Pese a los malos resultados que ha arrastrado en los Masters 1000 previos de Indian Wells y Miami, el español parece haber recuperado su mejor forma.

Por su parte, Bublik ha derrotado a Gaël Monfils (4-6, 4-6) y Jiri Lehecka (2-6, 5-7) sin mucho impedimento, y augura un gran duelo contra Carlitos. La pista central del torneo monegasco, Rainier III, será el escenario del encuentro, al igual que en los partidos restantes.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik de este viernes 10 de abril se disputará a las 15:00 hora española. El encuentro de cuartos de final se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.