"Va a ser divertido de ver": Alcaraz promete espectáculo y reta a Bublik en un duelo de dejadas

El desolador pronóstico de un legendario entrenador sobre Carlos Alcaraz: "Está aburrido"

El número uno del mundo ha retado al tenista kazajo para reconocer cuál de los dos tiene el mejor golpe de dejada en su partido de cuartos de final en el torneo monegasco.

Carlos Alcaraz afronta un duro encuentro en el Masters 1000 de Montecarlo. Su partido de cuartos de final contra Alexander Bublik promete ofrecer un duelo entre titanes, y el número uno ha avisado que será "divertido de ver y jugar".

Este viernes a las 15:00 hora española, Carlos se medirá ante el tenista kazajo en busca del pase a las semifinales del torneo monegasco. Tras conocer que Bublik sería su rival, Alcaraz ha asegurado que espera disfrutar de un partido repleto de dejadas, golpe al que ambos recurren demasiado.

"Veremos quién tiene el mejor golpe de dejada", añadió el murciano, retando a su contrincante para decidir quién de los dos cuenta con la mejor dejada. Ambos tenistas todavía no se han enfrentado de forma oficial en el circuito ATP, por lo que es muy probable que este partido decida quién cuenta con el mejor golpeo.

Por último, el número uno no ha ocultado sus ganas de jugar contra el kazajo. "Tenemos muchas ganas", ha concluido Alcaraz.