"¡Manos a la espalda! Tiene sangre": el momento de la detención de los acusados de matar a su vecino en Benimàmet.

El contexto laSexta accede a las imágenes del instante en el que la Policía Nacional entra en la vivienda donde se comete el crimen. En la puerta, el cadáver de Juan Carlos en un charco de sangre.

En febrero, la Policía Nacional encontró a Juan Carlos, de 59 años, muerto en un charco de sangre tras ser apuñalado en la puerta de sus vecinos en Benimàmet, Valencia. La disputa por el ruido fue el motivo del asesinato. Un video difundido por la Policía muestra a los agentes entrando en la vivienda y deteniendo a los acusados: un hombre de 34 años y sus padres. Durante la operación, los agentes arrestaron al principal sospechoso y a su padre, quien fingía dormir. La madre del arrestado alegó defensa propia, mientras que la madre de la víctima afirmó que fue un asesinato premeditado. Los vecinos ya conocían las constantes disputas entre ambos.

En mitad de un charco de sangre tras ser apuñalado en la puerta de la vivienda de sus vecinos. Así encontraba la Policía Nacional en febrero a Juan Carlos, de 59 años, el hombre de Benimàmet (Valencia) que fue asesinado por sus vecinospor una disputa sobre el ruido.

Un video al que ha tenido acceso laSexta y que fue difundido por la Policía Nacional este jueves muestra cómo los agentes entran en la vivienda del municipio valenciano y detienen a los ahora acusados del crimen: un hombre de 34 años y sus padres. Ataviados con sus armas reglamentarias y una pistola táser, los agentes se adentran en la vivienda para toparse de pleno con la escena del crimen y una mujer en la puerta.

"Señora, necesito ver cuántas personas hay ahí dentro", gritan los agentes a la mujer para después indicar, también a gritos, que todos deben subir las manos. Al entrar y ver el cuerpo de la víctima se encuentran con el principal acusado de los hechos. "¡Quieto, quieto! Siéntate", le dicen, para de manera inmediata esposarle. "¡Rodillas al suelo. Boca abajo!", indican.

La operación no termina ahí. Cuando inspeccionan el resto de habitaciones se encuentran con el padre del supuesto autor de los hechos haciéndose el dormido en una cama. "¡Saca las manos, boca abajo... manos a la espalda! Tiene sangre", espetan los agentes.

En la conversación con los agentes, la madre del arrestado dice que el fallecido la ha pegado y su hijo la ha defendido. Lo contrario que cuenta después la madre de la víctima: su hijo ha subido a increpar a los vecinos por el constante ruido y entre los tres lo han asesinado. La mujer asegura que lo ha visto.

Como pudo saber Mas Vale Tarde en febrero, cuando se produjo el crimen, los vecinos ya conocían las constantes disputas entre el hombre asesinado y sus vecinos. Así, aseguraban que la convivencia entre ellos hacía mucho tiempo que era insoportable y que "las riñas y peleas eran habituales, porque había un coche de Policía en el barrio". Otros señalaban que el presunto homicida era "problemático" y que se habían puesto muchas denuncias.

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