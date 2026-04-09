Las cifras del contrabando de relojes de lujo: siete futbolistas imputados, 38 compras y más de un millón de euros gastados

El contexto Los futbolistas ahora imputados habrían comprado los relojes de alta gama a 'Best In Asociados' para evitar pagar el IVA. La empresa andorrana mandaba cajas vacías junto a la factura y pasaban los relojes en la muñeca burlando la aduana, haciendo contrabando.

Un juez de Andorra investiga a siete futbolistas, entre ellos Dani Carvajal y Santi Cazorla, por su presunta implicación en la compra de relojes de lujo de contrabando, evadiendo el pago del IVA. La investigación se inició en 2025 tras detectar al empresario Giménez entrando a España con relojes valorados en 140.000 euros. Los futbolistas habrían gastado más de 1.300.000 euros en 38 relojes y habrían pactado con el empresario para cubrir las reclamaciones fiscales. El juez sospecha que eran conscientes de la ilegalidad. La semana próxima, se espera que declaren con la colaboración de la UCO.

Los siete futbolistas investigados por un juez de Andorra por la "compra, venta y transporte" de los relojes de lujo procedentes del contrabando habrían pactado acuerdos con el empresario cuando Hacienda les reclamó por evasión de impuestos. Esta es una de las conclusiones que se desprende del sumario del caso. Pero también que los futbolistas hicieron hasta un total de 38 compras por valor de más de un millón de euros gastados.

Un texto al que ha tenido acceso 'El Mundo' y que deja claro en el relato del juez, que sospecha que los futbolistas eran conscientes de que se ahorraban el IVA. Por ello, no ha dudado en citar a los siete futbolistas como investigados. Nos referimos a: Dani Carvajal, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, César Azpilicueta, Juan Bernat y el exfutbolista David Silva.

Y es que, según se recoge en el sumario de este caso de contrabando de relojes de lujo, el magistrado no da veracidad a la versión dada por el empresario de 'Best In Asociados'. Defiende que los futbolistas mandaban a personas a Andorra para que recogiesen los relojes.

¿Cómo se llega a estos futbolistas?

El inicio de esta investigación se remonta a septiembre de 2025. Fue entonces cuando detectaron al empresario Giménez entrando a España con dos relojes puestos en la muñeca. Los había importado su empresa en Andorra por valores de 140.000 euros.

A raíz de eso, investigan la lista de clientes y aparecen todos los futbolistas antes mencionados. Incluso se sabe lo que ha gastado cada deportista en compras de relojes a la empresa de Andorra. Porque en el auto se hace el siguiente ranking: Partey con 415.000 euros, Bernat con 367.000 euros, David Silva con 295.000 euros, Azpilicueta con 115.000, Lo Celso gastó 83.000 euros, Carvajal 64.800 euros y Cazorla otros 58.000 euros.

Relojes de contrabando para futbolistas: Andorra investiga desde los 415.000 euros pagados por Thomas Partney a los 58.000 por Santi Cazorla

Una vez detectados los nombres, se pone en conocimiento de Hacienda y esta hace los requerimientos por evasión de impuestos. Es entonces cuando los futbolistas, según recoge ese sumario, pactan con el empresario: quieren que les pague la importación de las reclamaciones. Es por ello que el juez piensa que los futbolistas sabían que era una actividad ilícita.

Otra cifra que hemos conocido este jueves es que los futbolistas le habrían comprado a este empresario 38 relojes por más de 1.300.000 euros. El juez está investigando, además de a la empresa 'Best In Asociados' y a los siete futbolistas que aparecen en su lista de clientes, a empresas españolas que ayudaban.

Según aparece en el sumario, este empresario tenía a personas cómplices en diferentes joyerías españolas. Él, recordemos, está en prisión provisional por contrabando y blanqueo de capitales. La semana que viene, con colaboración de la UCO, se prevé que los futbolistas declaren.

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