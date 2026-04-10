Albares subraya que "a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo" y carga contra el PP por "minimizar" el suceso: "Es vergonzoso"

El contexto Albares ha reaccionado a las declaraciones que realizó ayer la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, quien ironizó sobre la retención el martes de un casco azul español por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) diciendo que ella había estado "en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha enfatizado que "a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo", criticando las declaraciones de la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, quien minimizó la retención de un casco azul español por las Fuerzas de Defensa de Israel en el Líbano. Albares instó a Muñoz a disculparse con el soldado afectado, sus familiares y el ejército español, subrayando la importancia de los valores que los soldados representan. El incidente, que ocurrió cuando Israel impidió el paso de un convoy de la ONU, fue resuelto gracias a la intervención de España y Naciones Unidas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que "a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo" y ha instado a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, a pedir disculpas por restar gravedad a la retención en Líbano de un casco azul español por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

Así se lo ha reclamado José Manuel Albares en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado antes de comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta para explicar la posición de España ante la situación actual en Oriente Próximo, así como para informar sobre el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar.

Albares ha reaccionado a las declaraciones que realizó ayer la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, quien ironizó sobre la retención el martes de un casco azul español por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) diciendo que ella había estado "en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida".

"Me pareció una vergüenza por parte de alguien que es una diputada que tiene que representar la soberanía del pueblo español en el Congreso de los Diputados y de un partido que un día gobernó España", ha considerado el ministro.

El titular de Exteriores ha insistido en sus críticas y ha señalado que "estamos hablando de un soldado español, y un soldado español bajo bandera de las Naciones Unidas, con un estatuto muy específico, que es de una inviolabilidad total de esos soldados". Por ello, ha sostenido que "minimizar" la gravedad de la retención "sea una hora, dos horas o un minuto es vergonzoso".

El responsable de la diplomacia ha dicho que Muñoz debería pedir disculpas, "en primer lugar, a ese soldado, a la familia de ese soldado, a los 600 soldados y militares españoles y a sus familias". Albares ha esgrimido que los militares españoles en la misión Unifil de Naciones Unidas en el Líbano "están dando lo mejor de sí mismos en circunstancias muy difíciles, muy complejas, de violencia extrema como estamos viendo en los bombardeos".

Y a este respecto ha emplazado a Muñoz a extender su petición de disculpas "a todo el ejército español y a toda España, porque esos soldados están representando lo mejor de nuestro país, esos valores de solidaridad, de paz". Dirigiéndose al Partido Popular, el responsable de la diplomacia ha enfatizado que "a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo".

En consecuencia, ha reiterado, el planteamiento de Muñoz "es algo que, como ministro de Asuntos Exteriores de España, me avergonzó profundamente cuando lo vi ayer". "Y yo exijo disculpas", ha apostillado.

Robles pide al PP "no frivolizar"

El episodio por la retención del militar español en Líbano tuvo lugar la tarde del martes cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) impidieron el paso de un convoy de cascos azules que llevaba aprovisionamiento al contingente indonesio, que opera en una zona especialmente castigada estos días por los enfrentamientos entre la milicia chií de Hizbulá y las IDF.

Tras bloquear el paso al convoy, los soldados israelíes se llevaron al militar español al mando a una aldea cercana y el resto de la tripulación "fue objeto de unas conductas agresivas", según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles aclaró que el casco azul español fue puesto en libertad "como consecuencia de la exigencia por parte de España y de Naciones Unidas". Desde Naciones Unidas se recordó que cualquier detención de un miembro de la misión de paz de la ONU constituye una flagrante violación del derecho internacional.

Tras las palabras de Ester Muñoz sobre la retención al militar español, Margarita Robles pidió en Al Rojo Vivo al PP "no caer en frivolidades". "No voy a dar detalles, pero conviene ser prudente cuando se retiene a alguien en condiciones de violencia, que es lo que se ejerció sobre esa persona y sobre la tripulación", afirmó.

Y explicó cómo se produjo todo: "A uno se lo llevaron, pero el resto fue objeto de conductas agresivas. Se le llevaron a una aldea, privado de libertad, y en condiciones que no voy a decir". "Creo que por respeto a los militares y a la ONU deberían callarse. Hay mucha tentación de hacer política pero por favor, esto no es un tema del Gobierno, es de hombres y de mujeres que defienden la paz", insistió.