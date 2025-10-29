Un expiloto italiano señala a Rossi en su lucha contra Márquez: "No debería haber hecho..."

Marco Melandri, quien fuera piloto de 250cc y 125cc, dice que un icono como Valentino no pudo hacer lo que hizo contra Marc en Malasia 2015.

Malasia 2015 fue el pico de la tensión entre Valentino Rossi y Marc Márquez. La famosa patada y los insultos posteriores. Y ahora, diez años después, un expiloto italiano ha señalado a Valentino por aquella maniobra. Afirma que un icono de la competición no debería haber actuado así.

Lo dice Marco Melandri en 'RSI Sports': "Ya no importaba quién llegaba primero, sino quién demostraba más fuerza. Valentino redujo la velocidad dos o tres veces y miró a Márquez, quien en toda su carrera nunca ha mirado atrás durante una carrera".

"Rossi es el icono de MotoGP en todo el mundo, en mi opinión no debería haber hecho un gesto así. Fue intencionado al 100%", lamenta el expiloto de 250cc y 125cc.

Tiene claro que Rossi fue "el culpable" de todo lo que ocurrió: "Es una pena porque allí consiguieron que pareciera la víctima cuando, en mi opinión, él fue el culpable. Ahora el problema es que los que gestionan MotoGP necesitan que Márquez resulte simpático, pero lo hicieron tan antipático hace diez años que ya no es fácil".

Dice que su compatriota "perdió la cabeza": "Por una vez que Valentino se vio sometido a presión, también perdió la cabeza y cometió errores".

"Basta con volver a ver las imágenes: justo antes de dar la patada a Márquez, la horquilla se endereza porque él suelta el freno y abre el gas precisamente para asegurarse de sacarlo de la pista y golpearlo con fuerza", apunta contundente Melandri.