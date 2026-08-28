¿Será capaz Alcaraz de ganar el US Open? Responde Federer: "Hay posibilidades si..."

El helvético analiza la complicada situación que vivirá el murciano en Nueva York después de llevar cuatro meses sin competir. Aún así, Roger señala ciertas circunstancias que podrían colocar a Carlitos como serio candidato al título.

Carlos Alcaraz afrontará su vuelta de manera oficial a las pistas en unos pocos días. El de El Palmar ha atravesado y superado la que ha sido la peor lesión de su carrera como profesional este 2026. No hay que olvidar que Carlitos lleva sin competir desde el pasado mes de abril.

Es por ello que pensar en ganar el US Open tras tanto tiempo de inactividad puede parecer demasiado atrevido. Sin embargo, Roger Federer cree que el murciano tiene posibilidades de aspirar al título pero señala varias situaciones que deberían darse para que Alcaraz se sintiera bien de cara a 'jugar ese partido'.

Roger tiene muy claro que todo depende del ritmo que tenga Carlitos y de la facilidad que tenga para moverse en pista: "Creo que depende. Probablemente nosotros no lo sepamos a menos que tengáis información más concreta. ¿Cuánto ha estado entrenando? ¿Ha podido entrenar al máximo? ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Una semana? ¿Un mes? Creo que eso marca la diferencia".

"Si solo ha sido una semana, creo que será muy complicado. Si ha sido un mes, le doy buenas opciones de encontrar su ritmo pronto. Necesita superar las primeras tres rondas para empezar a coger ritmo", asegura Roger en declaraciones para 'ESPN'.

Federer dicta sentencia y señala que si Carlos ha podido entrenar al 100%, tendrá opciones de ganar su tercer US Open: "Si ha tenido un mes de entrenamientos de calidad, o al menos más de una semana, creo que eso le ayudará realmente a sentir que puede ganar el torneo".

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