Multan a Romano Fenati por conducir a 200 kilómetros por hora en una autopista del norte de Italia

EL ITALIANO ALUCINA CON "EL TRATO RECIBIDO"

La Policía italiana ha multado a Romano Fenati tras cogerle conduciendo a 200 km/h por una autopista en el norte de Italia. "Me llamaron desde el hospital donde mi abuelo estaba en peligro de muerte. Me pararon por exceso de velocidad, pero no era una velocidad de locura. Pedí que me multarán rápido pero alucino con el trato que recibí", dijo el expiloto.