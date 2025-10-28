Durísima crítica de Bagnaia al documental sobre la patada de Valentino Rossi a Marc Márquez

El compañero del de Cervera y miembro de la academia del 'Doctor' ha cargado contra Dorna por sacar a la luz un documental sobre lo que ocurrió en Malasia 2015.

Tras finalizar el Gran Premio de Malasia de este fin de semana, justo cuando se cumplían 10 años de la patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en Sepang, PeccoBagnaia criticó la publicación del documental 'SepangClash' por parte de Dorna.

Según el italiano, que aparecía en el vídeo en el box del 'Doctor' celebrando la caída del que ahora es su compañero, hay una evidente "falta de sensibilidad".

"En mi opinión, en muchas cosas los pilotos tienen una sensibilidad que quienes toman ciertas decisiones no tienen. La idea de sacar el documental, si se le puede llamar así, sobre 2015, en mi opinión no ha sido buenísima", señaló.

De hecho, como se dice comúnmente, Pecco considera que en dicha historia ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.

"Se han pintado unos roles de forma un poco distorsionada, no quiero entrar en este tema, pero no era el caso. Sobre todo hacerlo un jueves, el aniversario de Sic", explicó.

A Bagnaia le ofrecieron participar en el documental a principios de año, pero este lo rechazó categóricamente.

"Me lo preguntaron a inicio de año y respondí que no era el caso hablar de ello. Metieron a Dovizioso, que dijo no recordar nada, e incluso a Sasaki, que no tenía nada que ver, pobrecillo", zanjó.