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Nueve en total

Ocho menores heridos tras el fallo de una atracción en Tona (Barcelona)

Los detalles Según ha podido saber laSexta, uno de los pistones de la atracción habría perdido aire, se abrió la puerta de la misma y los niños salieron despedidos.

Ocho menores heridos tras el fallo de una atracción en Tona (Barcelona)
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Nueve personas han resultado heridas, ocho de ellas menores, en un accidente ocurrido en una de las atracciones de la fiesta mayor de Tona (Barcelona) durante la noche de este martes, último día de la localidad barcelonesa.

El accidente ocurrió cuando una de las atracciones, una plataforma inclinada que da vueltas al ritmo de la música, se abrió mientras estaba en marcha causando diversas lesiones a las personas que se encontraban en ella, la mayoría niños. Según ha podido saber laSexta, un pistón habría perdido aire, abriendo la puerta y causando el accidente.

Tal y como recoge la Agencia Efe, dos niñas de 12 y 14 años que sufrieron diversas fracturas fueron trasladadas al hospital de Vic, con pronóstico menos grave, centro al que también se trasladó a tres de los heridos leves. Por otro lado, el resto de heridos fueron atendidos en el lugar.

La atracción ha quedado precintada a la espera de que sea revisada por los peritos en el marco de la investigación abierta para determinar las causas del accidente.

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