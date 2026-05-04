"Marc Márquez no está contando la verdad": atención a la teoría de un ex de MotoGP

El expiloto Tom Lüthi considera que el eneacampeón no está siendo del todo sincero a la hora de hablar de su lesión en el hombro derecho.

A pesar de su victoria en la sprint de Jerez, la caída de Marc Márquez en la carrera larga ha vuelto a abrir el debate sobre si el piloto de Ducati se ha recuperado plenamente de la lesión que sufrió en el hombro derecho durante el Gran Premio de Indonesia del pasado año.

El declaraciones a 'Motorsport Magazine', Tom Lüthi ha 'comprado' la teoría que corre en el paddock de MotoGP sobre que el de Cervera está ocultando la realidad de su estado físico.

"Sí. Creo que puede que no esté diciendo toda la verdad", ha afirmado el expiloto, que, eso sí, matiza que no debe ser de excesiva gravedad.

"No creo que tenga nada grave en el hombro, de lo contrario no podría rodar tan rápido bajo la lluvia, por ejemplo, ni tendría esa sensación bajo la lluvia que nos demostró en el sprint. Fue realmente rápido entonces y ganó la carrera", ha señalado.

Eso sí, Lüthi apunta que "puede que sea peor de lo que él mismo admite o de lo que cuenta".

¿Por qué? Por simple estrategia: "No siempre quieren mostrar todas sus cartas. Si Marc dice ahora: 'Todavía no estoy del todo bien', entonces los rivales ya saben que pueden atacarlo en ese mismo instante. Por eso prefieren guardar esos secretos y trabajar en ello para recuperarse".