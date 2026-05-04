"Marc Márquez era como un animal salvaje": un ex de MotoGP ensalza al piloto de Ducati

Neil Hodgson se ha rendido ante el eneacampeón tras su actuación en la sprint de Jerez cuando empezó a llover.

Antes de que MotoGP vuelva a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Francia, aún se sigue analizando lo que deparó el GP de España en Jerez.

Sobre la sprint del sábado, que se terminó llevando Marc Márquez después de irse al suelo en la última curva del trazado cuando empezó a llover para entrar al pit lane y cambiar su Ducati, hablado Neil Hodgson.

En declaraciones a 'TNT Sports', el expiloto ha asegurado que la maniobra del vigente campeón del mundo fue legal a pesar de las críticas que ha recibido.

"Mientras se le cierra el tren delantero, puedes ver cómo su mano agarra el embrague. En ese momento, lo único que está pensando es: 'No cales esta moto, mantén el motor en marcha y tengo una oportunidad'. Marc espera con paciencia, y por eso no recibió ninguna sanción. Podría haberse precipitado, soltar el embrague, y entonces le habrían sancionado", ha señalado.

De hecho, Hodgson afirma que vio al Márquez de antaño: "Era como un animal salvaje. Con neumáticos de lluvia, pista mojada, lleno de adrenalina, está detrás de su compañero, muchísimo más rápido, ‘le voy a apartar a empujones’. Esto era el Marc clásico, era el Marc de antes, este Marc de Honda, el Marc campeón. Fue un placer verlo, de verdad. Destrozó por completo a sus rivales. Se cayó, ganó".

Ya en declaraciones a 'Gas It Out', el expiloto ha redondeado su ración de halagos hacia el piloto de Ducati.

"O te gusta Marc o no te gusta. Pero hay que admirar la tenacidad, la habilidad, la inteligencia, los recursos, todo. Ni siquiera se me ocurren las palabras. Pero, en cualquier caso, hubo mucho odio porque Marc fuera un genio al ganar esa carrera. Quiero decir, fue increíble", ha zanjado.