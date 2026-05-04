Sorprendente confesión de Aprilia sobre la pelea por el título: "Nos estamos beneficiando de Márquez"

Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, saca pecho con el rendimiento de la moto pero también reconoce que es su dominio en el Mundial viene dado del mal rendimiento que está teniendo Marc este inicio de año.

Aprilia ha dado un paso de gigante hacia la consecución del título este 2026. La escudería italiana ha podido desarrollar una moto que, actualmente, es la más completa de la parrilla. Esa circunstancia sumada al 'bajón' de la Ducati ha provocado que los dos pilotos de Aprilia lideren el Mundial.

Marco Bezzecchi está siendo el gran dominador en la clasificación general seguido de un Jorge Martín que está siendo una de las grandes sorpresas. No hay que olvidar el calvario por el que pasó el madrileño en 2025 donde no disputó ni la mitad de los grandes premios.

Pasó por quirófano varias veces y, tras el peor momento de su carrera, Martín está volviendo a renacer. Aún así, Massimo Rivola, jefe de Aprilia, es cauto en lo que respecta a la lucha por el Mundial.

El directivo italiano saca pecho por el gran trabajo que ha hecho el equipo en el desarrollo de la moto pero sabe que su domino en la clasificación viene dado también por un Marc Márquez que no está encontrando su mejor versión.

"Nos estamos beneficiando del hecho de que Marc Márquez claramente no está en su mejor forma. Pero, sin duda, hemos hecho un gran trabajo este invierno. Y tenemos dos pilotos realmente fuertes, y tengo que decir que lo de Trackhouse está marchando muy bien", reconoce Rivola en declaraciones para 'SkySports'.

Massimo evita hablar de título pero sabe que el camino, de momento, es el adecuado: "Es una temporada muy larga, pero confiamos en que el trabajo que estamos haciendo va en la dirección correcta".