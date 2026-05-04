Pesimismo absoluto de un mito de MotoGP con Márquez: "No veo motivos..."

Dennis Noyes, excorredor de la categoría reina, deja una reflexión bastante negativa sobre el rendimiento de Marc y la posibilidad de que vuelva a rendir a su máximo nivel.

Marc Márquez está viviendo un inicio de temporada complicado en Ducati. El de Cervera era el gran favorito a ganar el título antes de comenzar el curso pero la difícil recuperación en su hombro y el pobre rendimiento de la moto está generando más problemas de los esperados.

La Aprilia ha demostrado ser la moto más completa y Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los pilotos más sólidos. Ducati se ha visto superada por una realidad sorprendente y la candidatura sólida antes de comenzar el año ya no es tan evidente.

Dennis Noyes, expiloto de MotoGP, ve el futuro de Marc algo 'gris' y, de hecho, no ve razones para que el de Cervera recupere su mejor versión: "Yo esperaba más de Marc; y Marc esperaba más de Marc. Hay que escuchar muy bien todo lo que dice Marc, porque no miente".

"Algunas veces cuenta menos de lo que podría contar; pero durante esta temporada ha dicho en varias ocasiones 'hoy me toca sobrevivir, no estoy para ganar'", asegura Noyes en declaraciones recogidas por 'MotoSan'.

"Pero Marc tiene un problema, me parece que su problema es físico. No creo que tiene nada que ver ahora con la caída en Jerez en el 2020. Es de aquella maldita caída en Indonesia. Y cuando alguien tiene una lesión de hace ya ocho meses que sigue siendo un problema, no veo motivos para pensar que va a estar mejor dentro de un par de semanas", zanja de manera contundente el excorrredor.