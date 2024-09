Dijo Marc Márquez en la previa del Gran Premio de Indonesia que no le iba a dar ningún consejo a Jorge Martín porque le consideraba su rival por el título. Sobre todo para el futuro. Y el de Pramac, el más rápido en los entrenamientos de este viernes, ha respondido.

En 'AS' ha tirado de ironía cuando le contaron que Marc había rechazado darle un consejo: "Es que es muy difícil dar consejos a alguien que está primero...".

"Obviamente, siempre se pueden aprender cosas, pero quizá Márquez no me las quiere enseñar. Pero yo al final hago mi marcha, intento ser mejor cada día y la consecuencia de eso es estar donde estoy. Tengo que seguir así", dijo entre risas el líder del mundial de MotoGP.

Ha sido un buen viernes para Jorge: "Puedo decir que estoy contento por mí, por cómo ha ido el día. Está claro que los rivales serán fuertes, todas las Ducati están fuertes. En lo que a mí respecta, estoy contento, porque he hecho un gran día, me he encontrado cómodo y no he tenido que tocar un click en los dos entrenamientos".

"Esto es ya significativo de que me encuentro cómodo. En cuanto a ritmo, también muy bien. He probado todas las combinaciones de gomas, excepto la media delantera, que creo que no es ni una opción. En cuanto al resto, contento", cierra Martín en la previa de la clasificación y de la carrera al sprint.

Martín es el líder destacado del mundial. Pecco Bagnaia es su inmediato perseguidor... y Márquez está ahí. Por eso que no quiera darle algún consejo. Y ahora el de Pramac ha respondido.