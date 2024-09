Jorge Martín y Pecco Bagnaia lideran la carrera por el título de MotoGP. Con el permiso de Marc Márquez, claro. Porque el de Gresini suma dos victorias y está a sesenta puntos del liderato. Descartarle sería muy atrevido y ni él mismo se atreve a hacerlo.

Por ello, en la previa del Gran Premio de Indonesia, ha rechazado dar consejos a Martín para que gane el campeonato. "No voy a dar ningún consejo a rivales que están en pista ni a futuros rivales. No estoy pensando en ganar el título este año, pero Martín es un rival actual y lo será en el futuro. Entonces, ¿para qué le voy a dar consejos al rival, se los doy a mi hermano y ya está", ha dicho a 'AS'.

"Yo sigo con el mismo discurso desde hace cinco o seis carreras, me falta un poquito para luchar por el título. Cuando estás pendiente de si llueve, si no, a ver qué pasa, es que te falta un poco. Ya se demostró en Misano que en un fin de semana normal me costó un poquito y estuve en esa cuarta posición, me faltaba nada, dos décimas, peor son las que marcan la diferencia", apunta el piloto de Cervera, que quiere creer que todavía tiene opciones.

Pero en Indonesia, para optar a la victoria, necesita lluvia: "Cuatro gotitas o circunstancias especiales...".

"Si lloviera alguno de los tres días sí, pero dicen que no va a llover. La suciedad no será una circunstancia, ya que rodando este viernes las tres categorías habrá agarre", dice el mayor de los Márquez.

Ya ocurrió en Misano. Las primeras gotas de lluvia le llevaron hacia el liderato. Y sabe que este fin de semana sus opciones de multiplicarán si se repite ese escenario.