Jorge Martín sigue sin entender la decisión que tomaron los comisarios con la acción de Enea Bastianini en Misano. Lo ha dicho en la rueda de prensa previa del Gran Premio de Indonesia, donde ha denunciado sentirse "desprotegido". También ha apuntado que no ha podido hablar con dirección de carrera.

"Nunca he necesitado adelantar a pilotos tocándoles o tirándoles fuera de la pista, es algo que no me planteo. Lo lógico es que Dirección de Carrera fuera más trasparente, sobre todo, porque me siento un poco desprotegido. Si te lo hace cualquiera y no hay consecuencias empezará a pasar...", dice.

Insiste en que no entiende que no se castigara a Enea: "Sigo sin estar de acuerdo con lo que sucedió el domingo pasado en Misano, pero no quiero seguir dando vueltas al resultado. Hice un gran fin de semana y me quedo con lo positivo".

Preguntado sobre si pudo discutir con los comisarios, desveló que de momento no ha podido: "Lo he intentado, he ido a Dirección de Carrera, no estaban, he intentado verles más tarde, me han dicho que ya si eso hable mañana. Lo he intentado, por mi no va a quedar, pero no he podido. Quiero hablar con ellos, no quiero hacerlo ni durante el fin de semana ni antes de un entrenamiento, el momento era hoy, pero quizá encontremos un momento para hacerlo".

"Lo que tiene que estar más claro es la regulación y criterio con que nos miden. Porque al final si puedes adelantar a un piloto, irte fuera y que no haya consecuencias, lo haremos todos", sentencia el piloto de Pramac, líder del mundial de MotoGP por delante de Pecco Bagnaia.