El momento en el que el exjefe de Márquez se dio cuenta de que no era un piloto como los demás: "Un niño que hace esos comentarios..."

Santi Hernández, jefe técnico de Honda, cuenta cómo al conocer a Marc en el primer test que hicieron en Jerez ya pudo ver que sería un piloto especial.

Marc Márquez demostró desde muy niño que tenía un talento especial, que no era uno más. A su llegada a Honda para competir en Moto2, el fuera su jefe, Santi Hernández, ya vio desde el primer día que estaba ante un piloto que podía hacer cosas grandes en el motociclismo. Y así ha sido.

En una entrevista a 'AS', Santi Hernández ha recordado cómo fue su primer contacto con Marc: "Desde el primer día que tuvimos el primer test con la Moto2 en Jerez... cuando se paró y la manera en la que me dio los comentarios, un niño que acababa de subirse a una Moto2, una moto de cuatro tiempos cuando él venía de los dos tiempos y tan jovencito, de la manera que explicaba lo que ocurría en la moto me di cuenta que ahí estábamos ante alguien especial, me di cuenta que era alguien diferente".

"No sabía cuánto podía llegar a conseguir porque ahora sería fácil decirlo ¿no? Pero ahí me di cuenta de que él podía ser el gran campeón. Ahora es muy fácil decir todo esto por lo que ha conseguido, pero sí que tengo que decir que me di cuenta que era alguien especial por la manera que transmitía las sensaciones, lo joven que era y sobre todo con la tranquilidad que hablaba", explica el jefe técnico de la marca japonesa.

Ese Márquez que él conoció hace ya quince años es muy diferente al actual, al gran campeón que sigue compitiendo en Ducati: "Lógicamente ha cambiado mucho. Es decir, cuando yo empecé a trabajar con él era un niño, un adolescente...".

"El Marc que conocí al principio era un Marc ambicioso, un Marc que todo el tiempo daba el 101% fuera y dentro de la moto y eso nunca dejó de serlo. Luego su ADN competitivo y su ADN de siempre poder intentar sacar el mejor resultado, eso nunca cambió y creo que lo demostró hasta el último día que estuvo en Honda. Hasta la última carrera creo que eso no cambió, pero sí que es verdad que Marc ha cambiado porque empezó a coger más experiencia. Cuando empiezas a crecer, a tener muchas experiencias y empiezas a aprender de muchas cosas, lógicamente evolucionas ¿no? pero creo que la esencia nunca cambió y eso es lo que me quedo", detalla.

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