Ahora

Sin título, pero...

Márquez y el legado que dejó Dani Pedrosa: "Solo él podía hacer eso..."

El actual campeón de MotoGP habla de cómo Pedrosa era diferente sobre la moto: "Si no tienes técnica, es imposible de suplir con estas motos".

Marc Márquez junto a Dani Pedrosa Marc Márquez junto a Dani PedrosaGetty

Dani Pedrosa es uno de los pilotos más admirados de la parrilla de MotoGP. A pesar de que no logró ningún título, siempre ha sido un ejemplo a seguir por su pulcro estilo de pilotaje.

En 'DAZN', Marc Márquez recuerda cómo Pedrosa dejó atrás sus limitaciones físicas para convertirse en uno de los mejores del mundo: "Lo que hacía Pedrosa en una MotoGP, solo lo puede hacer él. Dani ha tenido una limitación física que, si no tienes técnica, es imposible de suplir con estas motos. No habrá otro".

"Cada vez que lo seguía era una masterclass de cómo pilotar una Honda", dice Marc.

No ganó ningún título en su carrera, pero Marc dice que tiene más talento que muchos campeones del mundo: "Más de uno tiene un campeonato y la mitad de talento que Dani. Siempre que lo veo intento pedirle consejos".

"Que no haya ganado ningún título para mí es de las cosas mas injustas que tiene MotoGP", apunta Márquez.

Tres títulos de Pedrosa

Aunque no fue campeón de la categoría reina, Pedrosa sí logró tres títulos: uno en 125cc y dos en 250cc. Todos ellos con Honda y en años consecutivos: entre 2003 y 2005.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Prohibiciones a fondos buitre o blindar vivienda pública: las medidas que podría incluir el decreto de vivienda que negocia el Gobierno
  2. El Ejecutivo ultima el cese del delegado del Gobierno en Ceuta
  3. Rufián se mira al espejo de los votantes de izquierdas: "Si Sumar, Podemos y la madre que parió no nos ponemos de acuerdo, merecemos que arrasen"
  4. Asesinada una mujer en Benidorm en un caso que se investiga como posible crimen machista
  5. Irán desmiente a Trump y descarta nuevas negociaciones con EEUU en Nueva York
  6. La entrada de una vaguada fría provoca una bajada de temperaturas en toda España y trae las primeras lluvias del otoño