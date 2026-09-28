Márquez y el legado que dejó Dani Pedrosa: "Solo él podía hacer eso..."

El actual campeón de MotoGP habla de cómo Pedrosa era diferente sobre la moto: "Si no tienes técnica, es imposible de suplir con estas motos".

Dani Pedrosa es uno de los pilotos más admirados de la parrilla de MotoGP. A pesar de que no logró ningún título, siempre ha sido un ejemplo a seguir por su pulcro estilo de pilotaje.

En 'DAZN', Marc Márquez recuerda cómo Pedrosa dejó atrás sus limitaciones físicas para convertirse en uno de los mejores del mundo: "Lo que hacía Pedrosa en una MotoGP, solo lo puede hacer él. Dani ha tenido una limitación física que, si no tienes técnica, es imposible de suplir con estas motos. No habrá otro".

"Cada vez que lo seguía era una masterclass de cómo pilotar una Honda", dice Marc.

No ganó ningún título en su carrera, pero Marc dice que tiene más talento que muchos campeones del mundo: "Más de uno tiene un campeonato y la mitad de talento que Dani. Siempre que lo veo intento pedirle consejos".

"Que no haya ganado ningún título para mí es de las cosas mas injustas que tiene MotoGP", apunta Márquez.

Tres títulos de Pedrosa

Aunque no fue campeón de la categoría reina, Pedrosa sí logró tres títulos: uno en 125cc y dos en 250cc. Todos ellos con Honda y en años consecutivos: entre 2003 y 2005.

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