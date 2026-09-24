El aviso de un agente de MotoGP a Jorge Martín: "Que tenga cuidado si no se opera..."

Carlo Pernat, agente de pilotos de MotoGP, dice que Jorge Martín ha pensado exclusivamente en el título de este año al no operarse.

Jorge Martín lidera el mundial de MotoGP y ha rechazado operarse del brazo para mantenerse en la pelea. Una decisión que el agente de pilotos Carlo Pernat entiende, pero con una advertencia: ese dolor podría reproducirse en cualquier momento e impedirle competir.

En palabras que publica 'Motosan', Pernat analiza la decisión del piloto de Aprilia: "Martín ha decidido no operarse y probablemente lo hizo bien porque le importa mucho el mundial. Pero que tenga cuidado, porque este síndrome compartimental puede llegar de repente, casi sin que te des cuenta, y el brazo se vuelve inutilizable".

"Sobre su elección diría que el 50% de la decisión es correcta y el 50% la decisión incorrecta. Lo veremos. Espero que haya sido la correcta...", advierte.

Cree que la pelea por el título está entre Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi. Descarta a Pedro Acosta y a Fabio Di Giannantonio.

"Este Mundial se está jugando entre tres: Márquez, Martín y Bezzecchi. Lástima para Ai Ogura, que se cayó un par de veces antes de la lesión, pero mostró de qué pasta está hecho. Y también es una pena para Pedro, que cayó en la sprint cuando pudo acumular otros 12 puntos y acercarse aún más. Tal vez el Mundial no se hubiera jugado realmente, pero lo habría hecho todo aún más interesante", detalla el representante de pilotos.

Apuesta por una lucha muy intensa de aquí al final: "Es realmente un gran mundial".

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