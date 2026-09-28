Franco Colapinto, hundido como nunca: "Quiero pedir perdón a todos"

El de Alpine arruinó la carrera de Pierre Gasly y de Lando Norris y en su equipo se plantean una sanción seria.

Lando Norris llegó a pedir una sanción de una carrera para Franco Colapinto por su maniobra en el Gran Premio de Azerbaiyán. Su jefe, Flavio Briatore, no descartó decisiones inmediatas. Todo se le viene encima a un Colapinto que no le queda otra que pedir perdón.

Después de llevarse por delante a Pierre Gasly y Lando Norris, Colapinto llegó hundido a la zona de prensa: "Simplemente, un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos y los frenos fríos y perdí totalmente el control. Así que no hay mucho más que decir aparte de pedir perdón al equipo, a Pierre, por supuesto, y a toda la fábrica".

"Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré todo por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción. Hemos hablado con Pierre, volvió y, por supuesto, está muy enfadado, pero intentaré hablar con él otra vez", dice el argentino.

Sus disculpas continuaron: "También quiero pedir perdón a Lando, sinceramente, no sólo a Pierre. Perdón a todos, es un gran error, por supuesto. Simplemente bloqueé y después perdí muchísimo el control. No pude hacer gran cosa. En cuanto toqué el freno, bloqueé y perdí mucho".

Espera una sanción

Dirección de carrera todavía no se ha pronunciado, pero Franco asume que será castigado para la próxima carrera en Malasia.

"Si sólo me hubiese afectado a mí, estaría bien para aprender, pero cuando también afecta al otro coche, es todavía peor. Espero recibir algo, por supuesto. No lo sé, no soy comisario, así que lo dejaré en sus manos", dice para finalizar.

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