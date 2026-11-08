Márquez cumple en Qatar y tendrá un gran 'matchball' en Portugal

El ilerdense ha cruzado la meta en segundo lugar por detrás de Bezzecchi y tendrá una opción de título muy clara en Portimao. Podrá ser campeón el sábado.

Marc Márquez ha dado un paso de gigante hacia su décimo título de MotoGP. Su segundo puesto en Lusail le plantea al ilerdense una posibilidad tremendamente grande de proclamarse campeón del mundo de la categoría reina en Portugal.

El de Cervera podría incluso levantar el título en la 'sprint' y sin tener la exigencia de ganar porque la pelota pasar a estar completamente sobre el techo de Jorge Martín. Marco Bezzecchi necesita un milagro para la seguir en la pelea por un título que está visto para sentencia.

Marc aguantó la exigencia en Lusail sabiendo que no era el piloto más rápido. El ilerdense llegó a estar cuarto pero poco a poco fue ganando ritmo para devolverle los respectivos adelantamientos a Pedro Acosta y Raúl Fernández.

Jorge Martín terminó séptimo. Un resultado que le obliga a quedar por delante de Márquez si quiere evitar que el ilerdense sea campeón del mundo en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Portugal.

La imagen de la carrera, sin duda, Marc completamente fundido. El de Ducati se mostró visiblemente emocionado en la vuelta de honor tras un esfuerzo absolutamente titánico. No hay que olvidar que el lastre físico en el hombro del catalán es salvaje. Aún así, una vez más, se sobrepuso a todo a las puertas de conquistar un nuevo Mundial.

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