Ahora

MotoGP

Márquez cumple en Qatar y tendrá un gran 'matchball' en Portugal

El ilerdense ha cruzado la meta en segundo lugar por detrás de Bezzecchi y tendrá una opción de título muy clara en Portimao. Podrá ser campeón el sábado.

Marc Márquez Marc Márquez Getty

Marc Márquez ha dado un paso de gigante hacia su décimo título de MotoGP. Su segundo puesto en Lusail le plantea al ilerdense una posibilidad tremendamente grande de proclamarse campeón del mundo de la categoría reina en Portugal.

El de Cervera podría incluso levantar el título en la 'sprint' y sin tener la exigencia de ganar porque la pelota pasar a estar completamente sobre el techo de Jorge Martín. Marco Bezzecchi necesita un milagro para la seguir en la pelea por un título que está visto para sentencia.

Marc aguantó la exigencia en Lusail sabiendo que no era el piloto más rápido. El ilerdense llegó a estar cuarto pero poco a poco fue ganando ritmo para devolverle los respectivos adelantamientos a Pedro Acosta y Raúl Fernández.

Jorge Martín terminó séptimo. Un resultado que le obliga a quedar por delante de Márquez si quiere evitar que el ilerdense sea campeón del mundo en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Portugal.

La imagen de la carrera, sin duda, Marc completamente fundido. El de Ducati se mostró visiblemente emocionado en la vuelta de honor tras un esfuerzo absolutamente titánico. No hay que olvidar que el lastre físico en el hombro del catalán es salvaje. Aún así, una vez más, se sobrepuso a todo a las puertas de conquistar un nuevo Mundial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez cambia la bandera del amor por la de la movilización progresista y apela a Brasil y EEUU para llamar a la esperanza frente a la ola ultra
  2. La caja negra del Iryo muestra que la maquinista trató de "reportar a Atocha en 3-4 ocasiones sin contestación" minutos antes del choque en Urda
  3. Castillejos, una localidad junto a Ceuta anclada en la espera y la angustia: "Nos hablaron de un cuerpo pero estaba muy deteriorado"
  4. Diez de los 14 ultras detenidos en el golpe contra Núcleo Nacional quedan en libertad tras entregar el pasaporte
  5. El presidente de Israel encarga formar Gobierno al líder opositor Eisenkot: podría ser el fin de Netanyahu como primer ministro
  6. Muere un hombre y 11 personas resultan heridas en un incendio en un bloque de viviendas de Guadarrama (Madrid)