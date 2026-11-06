Las dudas de Jorge Lorenzo con la alianza Marc Márquez - Pedro Acosta en Ducati

El pentacampeón del mundo tiene "curiosidad por ver si Acosta podrá alcanzar rápidamente el nivel de Márquez o incluso superarlo".

Con el presente Mundial prácticamente en el bolsillo de Marc Márquez, muchos ya empiezan a hacer sus cábalas sobre qué ocurrirá en 2026.

Una de las novedades más comentadas es el fichaje de Pedro Acosta por Ducati como nuevo compañero de Marc Márquez tras la salida de Pecco Bagnaia.

En una entrevista concedida a 'GPOne', Jorge Lorenzo ha analizado la futura alianza y ha ensalzado al todavía piloto de KTM.

"Pedro tiene todas las características y cualidades para convertirse en el próximo Márquez y tomar su relevo", ha arrancado.

"El año que viene Márquez tendrá 33 o 34 años y un brazo que quizá esté al 50 % de su capacidad. Es cuestión de tiempo. Es ley de vida, todos los grandes campeones, tarde o temprano, tienen que retirarse porque los resultados van bajando poco a poco", ha añadido.

El pentacampeón del mundo tiene "curiosidad por ver si Acosta podrá alcanzar rápidamente el nivel de Márquez o incluso superarlo".

Por último, el balear ha explicado las dudas que tiene sobre ese tándem: ¿Podrá Pedro ganar a Marc?

"Es difícil, porque Márquez tiene más experiencia con Ducati. Como he dicho, es un fenómeno. Pero Acosta tiene a su favor que es mucho más joven, tiene 23 años y prácticamente no ha sufrido lesiones, así que está al 100 %. Es joven, y la energía, la convicción y las ganas de arriesgar sin preocuparte por hacerte daño son muy importantes. Por eso creo que las fuerzas estarán muy igualadas. Espero que las lesiones no tengan la importancia que han tenido este año. Si es así, estoy seguro de que viviremos unas luchas espectaculares", ha zanjado.