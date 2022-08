El pasado viernes Dorna (empresa organizadora del Mundial de Motociclismo) y la Federación Internacional de Motociclismo hicieron oficial la inclusión en MotoGP de carreras al 'sprint' en la temporada 2023. Esta decisión ha sido apoyada por varios pilotos de la actual parrilla, como el seis veces campeón de MotoGP, Marc Márquez. Sin embargo, Quartararo se mostró contrario y muy crítico con este formato.

La Fórmula 1 ya adoptó este formato la temporada pasada y eso al de Cervera siempre le ha gustado: "Cuando veo una carrera al sprint en la Fórmula 1, me gusta. A estas alturas, todos se han dado cuenta ya de que necesitamos cambiar algo en nuestro campeonato".

Es por ello que elogia la llegada de las carreras al 'sprint' a su categoría: "Necesitamos mejorar el espectáculo y hacer que los grandes premios sean más atractivos para nuevos aficionados. Si este formato se implementa, me gusta, porque me encanta correr. Para mí está bien tener dos carreras el fin de semana". Incluso Fernando Alonso ha elogiado la llegada de este formato a MotoGP.

Pero al campeón del mundo la pasada temporada, Fabio Quartararo, no le ha gustado esta decisión y critica las carreras al 'sprint': "No soy el que toma las decisiones sobre el diseño de las carreras, pero creo que estamos entrando en un formato totalmente estúpido",

Al francés no le ha gustado que este formato vaya a estar en todas las pruebas. Sin embargo, sí que le gustaría que estuviera de forma puntual, como pasa en el 'Gran Circo'. "Si lo hacemos de vez en cuando, como en la Fórmula 1, creo que puede ser interesante, pero cada sábado... Sinceramente, hay circuitos en los que estás agotado físicamente, como Assen o Mugello. Cuando terminamos la carrera, estamos completamente agotados", explica el de Yamaha.

Por último, Quartararo critica también que Dorna no haya consultado a los pilotos de la parrilla a la hora de hacer cambios: "Honestamente, no creo que sea correcto hacer un cambio así sin pedir la opinión de los pilotos. O al menos a mí no me lo han pedido".