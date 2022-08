MotoGP ha aprobado un cambio de formato en el fin de semana a partir de 2023, al introducir los sábados una carrera al 'sprint', en una idea muy similar a la utilizada por la Fórmula 1. Esta idea ha sido apoyada por los constructores, pero no por los pilotos, que no han sido consultados. Esto ha llevado a críticas, como la de Fabio Quartararo, campeón del mundo la temporada pasada.

El francés se mostró muy en contra de estas carreras al ser preguntado tras los libres. "No soy el que toma las decisiones sobre el diseño de las carreras, pero creo que estamos entrando en un formato totalmente estúpido", afirmó Quartararo.

Eso sí, el piloto de Yamaha matizó su crítica si la aplicación es solo en carreras específicas, como ocurre en la Fórmula 1: "Si lo hacemos de vez en cuando, como en la Fórmula 1, creo que puede ser interesante, pero cada sábado... Sinceramente, hay circuitos en los que estás agotado físicamente, como Assen o Mugello. Cuando terminamos la carrera, estamos completamente agotados".

Además, Quartararo se mostró molesto del hecho que Dorna, promotor del Mundial de motociclismo, no le consultasen sobre este nuevo formato: "Honestamente, no creo que sea correcto hacer un cambio así sin pedir la opinión de los pilotos. O al menos a mí no me lo han pedido", concluyó.