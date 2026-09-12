La genial confesión de Márquez a Bezzecchi en la clasificación de Misano: "He visto 1,29 y ciao..."

El español y el italiano han dejado una divertida conversación tras la 'qualy'. Buen rollo entre los dos corredores sin olvidar que, junto a Jorge Martín, se disputan el título.

Marc Márquez ha podido firmar un gran resultado en la clasificación del Gran Premio de Madrid. El ilerdense saldrá desde la segunda posición en un circuito en el que las Aprilia parten como principales favoritas a llevarse la victoria.

Marc tiene claro que quizás buscar el triunfo es algo pretencioso de cara a sus aspiraciones al Mundial. Una caída, con su correspondiente 'cero', en la carrera podría ser muy dañina para que el eneacampeón del mundo continúe peleando por levantar un nuevo título.

De hecho, su conversación con Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, tras la clasificación lo dice todo. Marc ha visto como Bezzecchi ha superado su tiempo bajando incluso del 1 minuto 30 segundos en vuelta rápida. Un tiempo que el de Cervera veía prácticamente inalcanzable.

"Cuando he visto 1' 29" digo ... ciao", le reconocía Márquez a Marco mientras le felicitaba por la 'pole'. Aún así, el ilerdense se ha mostrado satisfecho con su resultado y ha asegurado que un podio en Misano sería más que un buen resultado de cara a seguir teniendo opciones de luchar por el Mundial.

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