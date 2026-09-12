Cronología de los avisos de la mayor crisis migratoria de la historia de España: del 8 de julio a la entrada de miles de personas en Ceuta del día 30

Los detalles Tras la sentencia del Supremo, la Guardia Civil propuso reforzar el Servicio Marítimo Provincial ante posibles nadadores. Días antes de la crisis, se advirtió de "entradas masivas a nado" y de llamamientos en grupos con 180.000 seguidores, algo que trasladaron al jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno en Ceuta.

Ceuta se ha convertido en el epicentro del inicio del curso político en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones generales, previstas para 2027. La ciudad enfrenta una crisis migratoria tras la desclasificación de documentos sobre la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, que ha dejado a muchas personas varadas. La Guardia Civil alertó el 8 de julio sobre los efectos de una sentencia del Tribunal Supremo que impide rechazar a los migrantes que llegan nadando. En julio, se registraron más de 80,000 entradas irregulares, lo que generó tensiones dentro del Gobierno, especialmente entre el PSOE y Sumar, y llevó a la dimisión del jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Ceuta está marcando el paso del comienzo del curso político. De uno, además, clave. Clave ante la cada vez más próximas elecciones generales. De un paso por las urnas y unos comicios que, como muy tarde, han de ser en 2027. En unos meses que el Gobierno tiene un nuevo frente abierto que se ha hecho más grande si cabe tras la desclasificación de los documentos sobre la entrada masiva de migrantes.

Sobre esa crisis migratoria y humanitaria que llevó a unas 70.000 personas a cruzar la frontera con Marruecos y a llegar incluso nadando a las calles ceutíes. Más de un mes después, la ciudad sigue lejos de la normalidad y aún hay gente a la intemperie sin saber bien qué es lo que sucederá o no con ellos.

La cronología de los avisos y la información incluida en la documentación que ha sacado a la luz el Ejecutivo empieza el día 8 de julio. Fue entonces cuando la Guardia Civil alertó de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, proponiendo reforzar el Servicio Marítimo Provincial ceutí para detectar nadadores.

Y es que el Supremo, en su sentencia, recogía que no se podía realizar el rechazo en frontera a todos los que llegasen nadando por mar al no haber elemento físico alguno como, por ejemplo, una valla.

"Entrada masiva a nado"

El 27 de julio, la Policía Nacional emitió un informe en el que se especifica la "entrada masiva a nado de migrantes", vinculada a esta sentencia del Supremo. Se contabilizan, en ese momento, unas 1.240 entradas irregulares.

En dicho día, el CNI envía un WhatsApp al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta que, tras lo sucedido en esta jornadas, ha dimitido de su cargo.

Un día después, el 28 de julio, una nota interna del CENIF alerta de un posible aumento en el riesgo de saltos masivos durante los últimos días de julio. Su argumento se basa en una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí por la celebración de sus festividades y del día del trono.

Llamamientos en grupos con 180.000 seguidores

El 29 de julio, los servicios secretos trasladaron al gabinete de Delegación del Gobierno en Ceuta que se estaba realizando un "llamamiento para asalto por valla y mar" en grupos de Facebook en los que había unos 180.000 seguidores.

Además, el CENIF alertó de posibles entradas el 30 de julio y el CNI emitió una nota con carácter urgente a la inteligencia marroquí.

Y así se llega al 30 de julio. Al primero de los dos días clave en el que a las 11:00 el Estado Mayor de la Defensa realiza un informe cuando la entrada masiva ya estaba en marcha.

El 31 de julio, el CENIF, a través del grupo de investigación en Fuentes Abiertas, obtiene información para mantener en riesgo extremo la alerta de colapso por la entrada de migrantes en Ceuta y Melilla.

El resultado, desde ese 8 de julio al día 31 del mismo mes, fue la entrada de cerca de 80.000 personas en apenas una horas en la ciudad autónoma de Ceuta en la mayor crisis migratoria de la historia de España.

En el Gobierno, la brecha es cada vez mayor. Por un lado, entre el PSOE y Sumar por la actuación de Marruecos durante ambos días. Por otro, dentro de la propia parte socialista con declaraciones contradictorias por parte de los ministros Robles y Marlaska, responsables de Defensa y de Interior, y con la dimisión del jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno en Ceuta tras las declaraciones del delegado horas antes.

Según su carta, lo ha hecho por "evidente incompatibilidad" con las mentiras de su jefe. Gonzalo Sanz ha asegurado así que Miguel Ángel Pérez Triano miente y que él mismo le informó de los WhatsApp con alertas del CNI.

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