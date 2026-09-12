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"Es un circuito realmente difícil"

George Russell desvela la 'clave' para lograr resultados en el Madring: "Hay que pilotar por..."

El piloto británico ha destacado la dificultad que ha experimentado para obtener buenos resultados este sábado debido a las características del trazado madrileño.

George Russell desvela la 'clave' para lograr resultados en el Madring: "Hay que pilotar por..." George Russell desvela la 'clave' para lograr resultados en el Madring: "Hay que pilotar por..."Getty

El GP de España celebrado en el Madring ya ha sido distinguido como uno de los mejores circuitos del calendario, y a la vez uno de los más complicados de disputar. Su trazado enrevesado y sus numerosas curvas, entre las cuales se encuentra 'La Monumental', han hecho del trazado madrileño todo un reto.

Tal es así que, durante la jornada de este sábado, tan solo en la categoría de la F1, se han sacado dos banderas rojas por accidentes durante los Entrenamientos Libres 3. En concreto, Lewis Hamilton y Oliver Bearman se han estrellado contra las barreras, provocando retrasos en la sesión.

Pese a ello, algunos de los pilotos de la parrilla ya han descubierto la 'clave' para evitar sucumbir ante los entramados del circuito madrileño. "Es un circuito realmente difícil. Casi tienes que pilotar un poco por debajo del límite y después intentar extraer ese último poquito", ha descrito George Russell, tras la clasificación.

El británico logró acabar la Q1 en la primera posición y, aunque no obtuvo la Pole en la Q3, saldrá este domingo en sexta posición. "Es una superficie extraña. Tiene muchísimo grip y, aun así, los neumáticos deslizan bastante. Así que realmente no lo sé. Mañana será muy interesante", ha señalado el de Mercedes.

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