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Casa 47, alquiler público pero escaso: "Tiene que haber una gran inversión como la de después de la Segunda Guerra Mundial"

Los detalles Los expertos advierten que la web de casas públicas debe ampliar el parque público de vivienda y ofrecer alquileres diferentes a los del mercado libre para comenzar a actuar sobre el problema.

Viviendas disponibles en el portal Casa 47
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Esta semana el Gobierno ha anunciado el lanzamiento de Casa 47, una web donde se puede consultar la oferta de alquileres públicos. Una medida con la que buscan atajar la crisis de la vivienda, pero lo cierto es que, si nos fijamos en las zonas tensionadas, el resultado de la búsqueda es cero.

Primero, esta medida del Ejecutivo sigue sin conocerse por parte de la población que, como ha podido comprobar laSexta, no está al tanto de la existencia de la nueva web que ofrece casas en manos del Estado con precios asequibles.

Independientemente de ello, el principal problema que presenta es que, de momento, hay poca oferta y solo en 11 provincias. "El Gobierno puede hacer dos cosas. Una es construir vivienda (...), pero la otra es adquirir viviendas que ya existen. El Gobierno tiene dinero para comprar viviendas", comenta Jaime Palomera, cofundador de IDRA.

"Necesitan mucha más financiación (...), que todo ese dinero se utilice para intervenir en operaciones especulativas entre fondos de inversión donde la administración se quede esas viviendas al precio al que se iban a vender para acabar con las operaciones más especulativos", explica Javier Gil, investigador del CSIC y autor de 'Generación inquilina'.

Y así, dicen los expertos, comenzar ampliar el parque público de vivienda y ofrecer alquileres diferentes a los del mercado libre. La clave de estos contratos es que son de larga duración. Primero 14 años, después prorrogas de 7 en 7. Son contratos destinados a rentas medias y los precios, adaptados a la vivienda, pero siempre serán precios topados.

Pero las condiciones de esos alquileres, advierten los expertos, podrían ser más ambiciosas. "Yo creo que los alquileres tienen que ser indefinidos, es decir, que mientras se pague, en la respuesta con el contrato no hay ninguna necesidad de acabar con él, que sea la persona quien decida irse", señala Javier Gil.

Además, alertan de que puede que Casa 47 sea solo maquillaje porque hace falta un cambio de paradigma: "Tiene que haber una gran inversión como la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa".

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