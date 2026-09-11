Dura acusación de Bagnaia a Marc Márquez: "Tiene una gran cara de póker"

El compañero del vigente campeón ha dejado un llamativo análisis sobre por qué cree que Marc reveló al mundo en qué estado se encuentra su hombro derecho.

En la previa del Gran Premio de San Marino, Marc Márquez ha explicado que subió la imagen de cómo estaba su hombro derecho para evitar que cada fin de semana le preguntaran por él.

A pesar de sus palabras, hay quien no termina de creerse las intenciones del eneacampeón del mundo... incluso dentro de su propio equipo.

Su compañero, Pecco Bagnaia, así lo señaló en Misano: "No es un secreto que Marc tiene una gran 'cara de póker'. Así que no se sabe realmente cómo están las cosas. Nadie conoce la realidad sobre él".

"Si ahora quieres obtener visibilidad, tienes que hacer este tipo de cosas. Y Marc es muy bueno en esto. Y la persona que está detrás de él está insistiendo mucho en esta situación. Así están las cosas. Es un enfoque diferente de las redes sociales", señaló el italiano en una acusación que poca gracia le hará a Márquez.

"Para mí, la relación con los medios es diferente. Soy completamente distinto a muchos otros pilotos. Así que prefiero ocultar muchas cosas", añadió.

Bagnaia, eso sí, reconoció la hazaña que está llevando a cabo su compañero: "Pero es increíble lo que está haciendo. Con varias intervenciones quirúrgicas en el mismo brazo, es normal que tenga algunas limitaciones. Es increíble la manera en que está afrontando los fines de semana de carrera".