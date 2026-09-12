Arabia Saudí cierra el oleoducto Este-Oeste, la principal ruta alternativa a Ormuz, tras los ataques de varios drones procedentes de Irak

¿Por qué es importante? Tras el bloqueo del estrecho en el marco de la guerra en Irán, esta infraestructura se convirtió en la principal ruta de suministro a los mercados globales. Por allí pasan siete millones de barriles de petróleo al día.

Arabia Saudí ha cerrado "preventivamente" el oleoducto Este-Oeste tras sufrir ataques con drones desde Irak, afectando el paso de siete millones de barriles de petróleo diarios. Este oleoducto, clave para el suministro global, ha sido blanco de "múltiples ataques" y se ha cerrado como precaución. Los ataques han dejado heridos y causaron daños que están siendo atendidos. El Ministerio de Exteriores saudí, tras condenar el ataque, ha decidido no responder militarmente por ahora, a petición del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, quien ha ordenado una investigación urgente. Arabia Saudí se reserva el derecho de proteger su soberanía y seguridad.

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, por donde pasan siete millones de barriles de petróleo al día, después de sufrir varios ataques con drones procedentes desde Irak.

El oleoducto, situado en las regiones de Riad y Medina, se ha convertido en la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en Ormuz. Según el ministerio, ha sido objeto de "múltiples ataques" y lo han cerrado "como medida de precaución".

"Los ataques causaron varios heridos que necesitaron de atención médica", ha añadido la nota, citando a un funcionario del departamento, que no dio detalles sobre el origen o autor de las ofensivas. Minutos más tarde, el Ministerio de Exteriores saudí aseguró que todo fue obra de varios drones lanzados desde Irak, causando daños que se "están atendiendo actualmente".

Exteriores ha condenado el ataque, aclarando que se ha atendido la solicitud de Ali al Zaidi, primer ministro iraquí, de "dar una oportunidad al Gobierno de Irak para adoptar las medidas necesarias e impedir los ataques lanzados desde su territorio contra el reino y países vecinos" y que, por tanto, han optado por "no responder en esta fase".

Sin embargo, Riad ha reafirmado que "se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad, instalaciones, ciudadanos y residentes".

El Gobierno iraquí, por su parte, ha valorado "la postura del reino y su respuesta positiva por contener la situación", ha informado la agencia de noticias oficial iraquí INA.

Además, han agregado que Al Zaidi "ha ordenado una investigación urgente sobre las circunstancias de los ataques y las partes responsables de los mismos, instruyendo que se emprendan acciones legales contra cualquier persona cuya participación quede demostrada".

Arabia Saudí ya había denunciado ataques anteriores lanzados desde Irak por parte de milicias proiraníes contra instalaciones petroleras en Riad y la región oriental. En respuesta, lanzaron en julio una ofensiva conjunta con Estados Unidos.

El oleoducto Este-Oeste, también llamado Petroline, es una infraestructura estratégica que cruza el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta Yanbu, en el mar Rojo. Cuenta con una longitud de 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de siete millones de barriles diarios.

Su importancia radica en que permite exportar petróleo impidiendo el estrecho de Ormuz, algo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima.

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