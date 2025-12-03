Marc Márquez se siente "enjaulado": "He ganado el mundial y me siento vacío..."

El piloto de Ducati dice que ha aprendido a "vivir con molestias" y que ya está deseando que llegue la pretemporada de 2026.

La recuperación de Marc Márquez está progresando bien. El objetivo es llegar a la pretemporada de 2026 en perfectas condiciones. Y ahora se siente "enjaulado". Así se ha manifestado en 'DAZN', donde ha hablado de su lesión y de qué ha significado ganar después de pasarlo tan mal con el brazo derecho.

"Mi hombro está para dar guerra. Ahora, aprendes a convivir con las molestias. Un deportista es un animal enjaulado, ahora estoy enjaulado. Eres un tigre y sales con todo. Hay deportistas más valientes y menos valientes, pero la pasión es la misma", explica el nueve veces campeón del mundo.

"Después de este Mundial, la lesión se está recuperando bien y si no hay imprevistos, tengo que seguir sumando...", dice el de Ducati.

Se siente "vacío" por lo que ocurrió después de celebrar el título: "Es la primera vez que gano un campeonato y me quedo vacío. En Indonesia no tenía ganas. Otras veces quería que llegara la siguiente carrera y ganarlos a todos. Una cosa es la recuperación y la otra es el hambre, que eso no se ha ido".

"En el futuro, hay muchas cosas que tengo que gestionar. Tengo ganas de seguir y tengo que escuchar a mi cuerpo. Van saliendo cositas que no salen. Muchos deportistas tienen que parar, pero por su cuerpo no por las ganas de seguir. De momento, para 2026 estamos con ganas", apunta Marc.

Volver a ganar

Esta lesión no tiene nada que ver con 2020. En aquel momento se planteó seriamente dejarlo. Pero no quería que esa lesión fuera definitiva: "No quería que la lesión marcara mi carrera deportiva. Que la ha marcado, pero es una experiencia. Yo he conseguido ganar al menos uno más...".

"El error fue volver a Jerez, no la caída. No quería que se viera marcado en mi vida", sentencia.